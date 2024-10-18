Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte kulislerden sızan rakam

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NEDİR?

Habertürk canlı yayınında konuşan Gazeteci Fevzi Çakır ‘Ankara’da konuşulan senaryoları dinleme fırsatı buldum’ dedi. Çakır önemli kulis bilgileri paylaşarak Ne işveren ne işçi ne de hükümet tarafından şu ana kadar üzerinde müzakere edilen bir rakam yok. Bu rakamın bugünden konuşulmasını da doğru bulmuyorlar.