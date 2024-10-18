Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte kulislerden sızan rakam
Asgari ücret 2025 zammı için kulislerde konuşulan rakam belli oldu. Aralık ayında hükümet, işçi ve işveren yetkileri bir araya gelerek Ocak 2025’te uygulanacak asgari ücrete karar verecek. Doğrudan 16 milyon asgari ücretli çalışanı dolaylı olarak 85 milyonluk Türkiye nüfusunu yakından ilgilendiren asgari ücret için hesaplar başladı. Peki, asgari ücret beklenen enflasyon üzerinden mi yoksa hedeflenen enflasyon üzerinden mi hesaplanacak? Kulisler ortaya atılan rakam kaç TL? İşte tüm detaylar…
Asgari ücret için belirlenecek yeni rakam işsizlik ödeneğinden GSS primlerine kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar pek çok kalemi etkileyecek.
Milyonlar aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na odaklandı. Enflasyon oranlarına göre 2025 asgari ücret zammı belirlenecek. Gazeteci Fevzi Çakır canlı yayında kulislerde konuşulan rakamı açıkladı. İşte tüm detaylar…
İLK RAKAM HESAPLANDI
Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49 zamla beraber 17 bin 2 TL’ye kadar yükseldi. 2023 yılında 11 bin 402 lira olarak uygulanan asgari ücret için 2025 rakamları da belli oluyor. Aralık ayında milyonların cebine girecek rakamlar belli olacak. İlk telaffuz edilen rakam 24 bin 057 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NEDİR?
Habertürk canlı yayınında konuşan Gazeteci Fevzi Çakır ‘Ankara’da konuşulan senaryoları dinleme fırsatı buldum’ dedi. Çakır önemli kulis bilgileri paylaşarak Ne işveren ne işçi ne de hükümet tarafından şu ana kadar üzerinde müzakere edilen bir rakam yok. Bu rakamın bugünden konuşulmasını da doğru bulmuyorlar.