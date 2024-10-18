BIST 8.801
DOLAR 34,23
EURO 37,21
ALTIN 2.990,49
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji haritayı paylaştı! 53 yıldır böylesi görülmedi

Meteoroloji haritayı paylaştı! 53 yıldır böylesi görülmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sıcaklık analizi raporuna göre; 2024 yılı eylül ayı ortalama sıcaklığı, 20,9 derece olan 1991-2020 normallerinin üzerinde 22,2 dereceye olarak gerçekleşti.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı eylül ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı.

Buna göre; 2024 yılı eylül ayında ortalama sıcaklıklar Ege ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin hemen hemen tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

1991-2020 normalleri eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 derece olurken, 2024 eylül ayı ortalama sıcaklığı 22,2 derece ile normalin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti. Eylül, son 53 yılın en sıcak 7'nci eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında en düşük sıcaklık eksi 1,2 derece ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi, en yüksek sıcaklık ise 44,3 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaştığı için yumruklamıştı! O çiçekçi...
Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaştığı için yumruklamıştı! O çiçekçi...
İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da ders saatleri kısaldı
İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da ders saatleri kısaldı
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan terör örgütü üyeliği itirafı! Hapis yatmış!
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan terör örgütü üyeliği itirafı! Hapis yatmış!
İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail uyarısı: Savaş bölgeye yayılabilir
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail uyarısı: Savaş bölgeye yayılabilir
Alanya'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Alanya'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu için cenaze töreni düzenlendi
Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu için cenaze töreni düzenlendi
Koçfinans'ta üst düzey atama
Koçfinans'ta üst düzey atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm siyasi partilerin kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm siyasi partilerin kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz
Allianz Türkiye'ye The Hammers Awards'ta 10 ödül
Allianz Türkiye'ye The Hammers Awards'ta 10 ödül
Sağlık Bakanlığı'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması