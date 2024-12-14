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Güney Ege için fırtına uyarısı yapıldı

Güney Ege için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Güney Ege'nin kuzeyinde fırtına beklendiğini duyurdu.

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Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yetkililer, 13.00-18.00 saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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