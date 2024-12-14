Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in saldırıları derhal durmalı

Ürdün'de düzenlenen Suriye zirvesinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli mesajlar verdi. Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, "Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı." dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde uluslararası bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin toprak bütünlüğünün tüm koşullar altında korunması gerektiğini vurgulayan Hakan Fidan, " İsrail'in saldırıları derhal durmalı" dedi.

BAKAN FİDAN SURİYE ZİRVESİNDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde gerçekleşen toplantıya katıldı. Zirvenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının durması gerektiğini belirtti.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI DERHAL DURMALI"

Bakan Fidan şunları söyledi: "Bölgemiz tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı ve tüm azınlıklara sahip çıkılmalı. Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı."