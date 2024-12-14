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Sivasspor, Bülent Uygun'la yollarını ayırdığını açıkladı

Sivasspor, Bülent Uygun'la yollarını ayırdığını açıkladı

Sivasspor Kulübü, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

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Sivasspor’da kötü gidişatın ardından eleştirilerin odağında olan Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

Bodrum FK mağlubiyeti sonrası Sivasspor taraftarları sosyal medya üzerinden Uygun’u istifaya davet etti.

Kulüp yönetimi de bugün Uygun ile bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yönetim Uygun’un istifasını kabul etti.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulüp Başkanımız Bahattin Eken ve Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un yapmış olduğu görüşme neticesinde, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır.

Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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