Suriye tam olarak özgürlüğüne nasıl kavuşur? İşte Suriye'nin kurtuluş anahtarı

Suriye 2011 yılından bu yana iç savaşla mücadele ederken 61 yıldır Baas rejimi ile yönetildi. Devlet yönetiminde söz sahibi olamayan Suriye halkının özgürlüğe kavuşması için atması gereken önemli adımlar var.

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Suriye 2011 yılında yaşanan iç savaşlardan beri büyük yıkımlara uğradı. 2000 yılında babası Hafız Esad’ın ölümüyle iktidar koltuğuna oturan Beşar Esed halkına zulüm etmesinin ardından milyonlarca Suriyeli vatandaş Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesine göç etmek zorunda kaldı.

Yalnızca başkent Şam’ın yönetimini üstlenen Esed ülkesine İran ve Rus birliklerinin girmesine izin vermiş, Türkiye ise bölgedeki YPG ve PKK terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini oluşturmak için Suriye Milli Ordusu’nu eğiterek ülkenin güvenliğini korumuştu. Ancak Suriye halkı 2011 yılından beri yıprandı ve halkın iradesi 61 yıldır ülke genelinde tamamen ortadan kalkmıştı. Suriye yönetimi ve halkı ise özgürlüğüne kavuşması için bölgedeki hakim güçlerin geri çekilmesi ile başlayabilir.

8 Aralık’ta Şam yönetimini deviren Heyet Tahrir Eş-Şam ve Suriyeli muhalifler Baas rejimini düşürerek Şam yönetimini ele geçirdi ancak Suriye henüz terör örgütleri ve ülke içindeki farklı devlet güçlerinden kurtulamadı. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Saydam ise bugünkü köşe yazısında 'Suriye Nasıl kurtulur?' yazısını yayımladı. İşte Suriye hükümeti ve halkının özgürlüğe kavuşması için atılması gereken adımlar...

1- ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH BIRAKTIRABİLİR

Suriye’nin Kuzey’inde konuşlanan terör örgütü YPG ve PKK Münbiç, Tel Rıfat gibi illerden temizlenmişti. Bölgede ciddi bir petrol ve doğalgaz kaynaklarının da bulunması İsrail ve Amerika’nın iştahını kabartmaya devam ederken, ABD yönetimi bölgeden çekilmek isterse YPG ve PKK’ya yardımlarını geri çekerse terör örgütleri de silah bırakmayı kabul ederse bu durumda Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasında en büyük adım atılmış olur.

2- VADEDİLMİŞ TOPRAKLARDAN VAZGEÇİLMELİ

İsrail Hükümeti’nin ise yüzyıllardır üzerinde durduğu ‘Vadedilmiş topraklar’ ideolojisinden vazgeçer bölgedeki istila ettiği toprakları ve Golan Tepeleri’nden geri çekilirse halinde Suriye halkının toprak bütünlüğü sağlanmış olur.

3- TRUMP VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI

Trump’ın iktidar koltuğuna oturmadan önce Suriye meseleleri hakkında açıklama yapmış, ‘Suriye meseleleri bizi ilgilendirmez’ açıklamalarında bulunmuştu. Trump bu sözünden vazgeçer ve Suriye’de yeniden gerilime sürükleyen ifadeler kullanırsa bölgede yeniden bir kargaşa çıkma ihtimali oldukça yüksek.

4- SURİYE EKONOMİSİ KALKINMALI

HTŞ lideri Colani’nin geçici olarak üstlendiği devlet yönetiminde ise Suriye ekonomisi ayağa kaldırılabilirse, ülkedeki yıkılan yerler yeniden inşa edilirse halkın refah seviyesi yükselir.

5-ETNİK GRUPLAR BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALI

Suriye’de Sünni Araplar, Hristiyanlar, İsmaililer, Arap Alevileri, Türkmenler ve Ermeniler gibi birçok farklı etnik grup iç içe yaşamaktadır. Suriye’de çıkan iç savaşı 2011 yılında uzmanlar ‘mezhep savaşı’ olarak değerlendirmişti. Suriye yeni hükümeti ve halk farklı mezhepler ve etnik gruplar arasında ayrışma yaşamaması ülkenin yeniden huzuru ve kalkınması için büyük öneme sahip.

6- RUSYA VE İRAN TAMAMEN BÖLGEDEN ÇEKİLMELİ

Uzun yıllardır sıcak denizlere inme politikasını benimseyen ve bölgede ‘bende varım’ diyen Rusya Ukrayna savaşına odaklandı ve Esed’i yalnız bıraktı. İran’ın ise bölgedeki en büyük amacı Şii Hilal’i etrafında toplama isteği ile bölgede bulundu ancak Lübnan Hizbullah’ı ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar sonucunda Suriye’ye destek gönderemedi. Suriye’deki en önemli iki büyük unsurun da bölgedeki etkisini tamamen yitirmesi halinde Suriye halkı kendini yönetebilir ve bağımsızlığını kazanabilir.

7- TÜRKİYE SURİYE'YE VERDİĞİ DESTEĞİ DEVAM ETTİRMELİ

Bölgede kilit rol oynayan Türkiye ise Suriye vatandaşların yanında olmaya devam eder, bu zamana kadar uyguladığı politikalardan vazgeçmezse, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve yeniden inşasında destek verip yeni yönetimle olumlu ilişkilerini arttırırsa Suriye hükümeti ve halkı özgürlüğüne kavuşur.