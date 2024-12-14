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AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.

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