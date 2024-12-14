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LC Waikiki, International Customer Experience Awards 2024’te birincilik ödülü kazandı!

LC Waikiki, International Customer Experience Awards 2024’te birincilik ödülü kazandı!

60 ülkede faaliyet gösteren moda ve perakende devi LC Waikiki, International Customer Experience Awards 2024 (ICXA 2024) kapsamında “Best Use of Customer Insight & Feedback” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Bu prestijli ödül, LC Waikiki’nin müşteri odaklı inovasyonları ve teknoloji yatırımlarıyla oluşturduğu çığır açıcı projeyi uluslararası arenada taçlandırdı.

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LC Waikiki’nin ödül alan bu projesi, müşteri geri bildirimlerini daha etkin bir şekilde toplamak, analiz etmek ve bu iç görülerle ürün geliştirme süreçlerini iyileştirmek üzerine kuruldu.

Projede, güçlü teknoloji çözümleri ve sektör lideri iş birlikleri bir araya getirildi:

Müşteri Geri Bildirimlerinin Toplanması (Grispi Platformu): 
Müşterilerin farklı kanallardan yaptığı tüm geri bildirimler, Grispi üzerinden organize edildi. Bu platform, müşteri etkileşimlerini tek bir noktada birleştirerek geri bildirimlerin kolayca analiz edilmesini
sağladı.

Yapay Zeka Destekli Analiz (Plukto): 
Grispi’de toplanan bir milyon müşteri yorumu, Plukto yapay zeka platformunda detaylı analizlere tabitutuldu. Ürünler hakkındaki duygu analizi, yorum sınıflandırması ve müşteri beklentilerinin
derinlemesine anlaşılmasıyla elde edilen iç görüler, ürün ekiplerine sunuldu.

Kalite Süreçleri Yönetimi (CeyBer İş Birliği): 
Projenin kalite süreçleri, müşteri geri bildirimlerinin doğru şekilde işlenmesi ve analiz edilmesi için CeyBer ekibi tarafından yönetildi. CeyBer’in sağladığı uzman kalite ekipleri, LC Waikiki’nin müşteri memnuniyetine yönelik yüksek standartlarını destekledi.

Görüntülü Dijital Danışmanlık: 
“Görüntülü Ürün Görüş” platformuyla müşteriler, doğrudan LC Waikiki ekipleriyle iletişim kurarak ürünler hakkında görüşlerini paylaştı ve tasarımlarını daha net ifade etme şansı yakaladı.

Projenin Sonucunda;

* Müşteri memnuniyeti skorlarında artış sağlandı.

*Ürün ekiplerinin geliştirme süreçlerindeki maliyetler ve zaman kaybı minimize edildi.

*Müşteri geri bildirimlerinden elde edilen iç görülerle ürün tasarımı, malzeme ve ölçü gibi alanlarda iyileştirmeler yapıldı.

* LC Waikiki, müşteri odaklı kültürünü daha da ileri taşıyarak global vizyonuna katkıda bulundu.

LC Waikiki Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Höke bu başarı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en büyük müşteri deneyimi ödüllerinden birinde birincilik ödülü kazanmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu başarı, müşterilerimizden gelen geri bildirimleri dinlemeye verdiğimiz önemin ve ileri teknolojilerle donatılmış süreçlerimizin bir yansımasıdır. Projemizde emeği geçen tüm ekiplerimiz ile müşteri ilişkileri ve kalite yönetimindeki iş ortağımız CeyBer’e teşekkür ederiz.

Ödülün Önemi

Bağımsız bir konsey tarafından değerlendirilen ve Cranfield School of Management tarafından onaylanan ICXA 2024, müşteri deneyimi alanında dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından biridir. LC Waikiki’nin kazandığı bu ödül, Türkiye’nin global müşteri deneyimi standartlarına yaptığı katkının güçlü bir göstergesidir.

LC Waikiki Hakkında

1988 yılında kurulan LC Waikiki, bugün 60 ülkede 1200’den fazla mağazasıyla faaliyet göstermektedir. Müşteri odaklı bir yaklaşımla kaliteli ve erişilebilir modayı sunmayı misyon edinen marka, Avrupa’nın en başarılı üç giyim markasından biri olma vizyonuyla ilerlemektedir.

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