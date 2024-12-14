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İBB acil durumlar için İHA satın alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB acil durumlar için İHA satın alacak

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüksek kapasiteli insansız hava aracı (İHA) satın alacak. Yeni İHA için 35 milyon lira kaynak ayrıldı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl bir İHA alan İBB, daha gelişmiş ve kapasitesi daha yüksek yeni İHA alımını 2025 yatırım programına koydu.

Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğüne (AKOM) alınacak yeni İHA için 35 milyon lira kaynak ayrıldı.

Geçen yıl alınan İHA'nın yük taşıma kapasitesi 14 kilogramken, yeni alınacak olanın yük taşıma kapasitesi 25 kilogram olacak.

Satın alınacak İHA, afet sonrası hasar tespiti, arama kurtarma ve lojistik destek çalışmaları ile acil durumlarda çok yönlü platform olarak hizmet verecek.

Termal, yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliği olan kameraları bulunan İHA'nın kendi sisteminden gelen görüntü ve bilgiler, İtfaiye Bilgi Sistemi ve Afet Yönetim Bilgi Sistemi ile (AKOMAYS) entegre çalışacak.

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