Hafter, Esad'ın devrildiğini duyunca şoka girdi

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'in, Esad'ın devrilmesi karşısında şoka uğradığı kaydedildi. Hafter-Esad birlikteliği, Rusya'nın iki ülkede de etkili olmasıyla başlamıştı. Kardeş Esad, oğul Hafter'le görüşmüştü.

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Fransız istihbaratı tarafından fonlandığı bilinen haber sitesi Africa Intelligence, Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'in, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesini endişeyle karşıladığını ve "şoka uğradığını" ifade etti.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından rejimin bazı üst düzey isimlerinin Libya'ya kaçtığı kaydedildi. Rejimin devrilmesinden saatler sonra "Cham Wings" havayolu firmasına ait bir uçak rejimin subaylarını Bingazi'ye taşıdı. Bu isimler arasında Mahir Esad'ın da olabileceği belirtildi.

Esad ailesine bağlı "Cham Wings" şirketi, geçtiğimiz Ekim ayına kadar Şam ile Bingazi arasında düzenli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyordu. Şirket Suriye ile Libya'nın doğusu arasında paralı asker, uyuşturucu kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Hafter ve Esad birlikteliği

Hafter ve Esad arasındaki ilişki, büyük ölçüde Rusya ile karşılıklı dostluklarına dayanıyordu. İlişkiler, devrik lider Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın Eylül 2022'de Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'e yaptığı gizli ziyaretle zirveye ulaşmıştı.

Rejimin devrilmesinin Rusya'nın Suriye-Libya hattındaki etkisini de azaltacağı tahmin ediliyor. Daha önce Rus gemileri Tartus Limanı'ndan ayrılıp Tobruk Limanı'na uğruyor ve burada askeri teçhizatlarını boşaltıyordu.

İki taraf, Hafter güçlerinin pilotlarının Suriye'de eğitilmesi konusunda da iş birliği yapmıştı.

Suriyeli muhaliflerin 27 Kasım'da Esad rejimine karşı askeri operasyonlarını başlatmasının ardından Hafter'in Libyalı pilotlarının Suriye'deki eğitim programı da kesintiye uğradı. Hafter güçleri, Halep'te iki L-39 Albatros askeri eğitim uçağını kaybetti ve uçaklar muhaliflerce ele geçirildi.

Kaynak: Haber 7