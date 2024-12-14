Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad'ın gidiş sürecini anlattı: Telefon ettiler, o akşam gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Esad rejiminin 10 gün içinde yıkıldığına dikkat çekti ve bu süreci değerlendirdi. Rusya ve İran ile görüştüklerini vurgulayan Bakan Fidan, "Onlar artık anladılar. İran Dışişleri Bakanı geldi sonra Doha'da İran ve Ruslarla bir araya geldik ve bazı konuları konuştuk. Belli bir noktadan sonra onlar da telefon ettiler ve o akşam da Esad gitti" dedi.

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Dışişleri Bakan Hakan Fidan, NTV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla biten süreci değerlendiren Bakan Fidan, İran ve Rusya ile yapılan görüşmelere dikkat çekti.

Fidan şu ifadeleri kullandı: Biz sorundan önce de sonra da Suriye halkının iyiliğini düşündük. Uzun vadede bu konuda iyi bir noktaya geldik. Zaman zaman çok karamsar noktalara geldiğimiz anlar oldu. İdlib'e çekilmemiz vs tüm bu süreçlerde çok ciddi kararlar almamız gerekti. Türkiye bu süreçte terörle mücadelesini iyi bir şekilde yaptı. Herkesin anlamakta zorluk çektiği bir ilişki tarzı gerçekleştirdi.

Astana süreci ile başlayıp Halep başladıktan sonra Suriye'nin Dostları Platformu Suriye'nin yanında olmuştur. Dar görüşlülük çaresi olan bir hastalık değil, dinlemediler. O zamanda Özgür Suriye Ordusu Suriye Milli Ordusu'na dönüştürüldü. Biz Suriye'deki iç savaştan dolayı Suriyelilere ev sahipliği yaptık. Suriye Milli Ordusu desteklenmeseydi milyonlarca mülteci Türkiye'ye gelirdi.

"Rusya ve İran ile konuştuk"

Türkiye riskleri görüyordu. Bizim niyetimiz Suriye halkını mutlu eden bir Suriye'nin ortaya çıkması. Baktık ki gerçekten durum çok kötü. Cumhurbaşkanımız elini uzattı. Uzun yıllar boyunca rejim kendi eksiklerini görmedi. Hiçbir şekilde bu konuyu konuşmak istemediler. Biz kendilerinden bir şey istemeyecektik. İnsani isteklerimiz vardı. Kendi hakkını düşman olarak gördükleri için bi konulara girmediler. Rusya ve İran'ın etkisi altındaydılar ve bu aşamaya geldik. Süreçte Rusya ve İran ile konuştuk.

"Telefon ettiler ve o akşam da Esad gitti"

Aslında son 2-3 yıldır rejim çok zayıftı. Yapılması gereken en hayeti konu Rusların hayati olarak denkleme girmemeleriydi. İran Dışişleri Bakanı geldi, Ruslar ve İranlılarla bir araya geldik bazı konuları konuştuk. Rejim destek görseydi çok kanlı olabilirdi. Ruslar ve İranlılar baktılar ki bunu sürdürmenin bir anlamı yok, yani bi muhalefetin üstün cesareti ile ilerleyen bir haremat oldu. Bir noktadan sonra onlar da telefon ettiler ve o akşam da Esad gitti. Esad’ın çöktüğü günlerde minimum can kaybı olması için 2 önemli önemli aktör (Rusya-İran) ile görüşmeler sürdürerek bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık.