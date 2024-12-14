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Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun acı kaybı! Instagram'dan duyurdu...

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun acı kaybı! Instagram'dan duyurdu...

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, annesi Emel Tuzcuoğlu’nun vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Instagram hesabından annesine veda eden Tuzcuoğlu, cenazenin 14 Aralık Cumartesi günü Etiler Camii’nde düzenleneceğini duyurdu.

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'Asmalı Konak' dizisiyle şöhreti yakalayan ve sonrasında "Ah Be İstanbul", "Dürüye'nin Güğümleri", "Aşk ve Mavi" gibi birçok projede rol alan İpek Tuzcuoğlu annesinin vefatıyla sarsıldı.

Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti. Şimdilerde Youtube kanalında yayın yapan 53 yaşındaki güzel oyuncu Instagram hesabından acı haberi paylaştı. Annesi Emel Tuzcuoğlu'nu kaybeden İpek Tuzcuoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."

Emel Tuzcuoğlu'nun cenazesi, 14 Aralık Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Etiler Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

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