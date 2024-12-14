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ABD, Suriye’de bulunan vatandaşı Timmerman’ı teslim aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD, Suriye’de bulunan vatandaşı Timmerman’ı teslim aldı

ABD'nin, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan vatandaşı Travis Pete Timmerman'ı teslim aldığı belirtildi.

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Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan ABD'li bir yetkili, Timmerman'a ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, ABD vatandaşı Timmerman'ın, ABD'ye ait askeri bir helikopterle Suriye dışına çıkarıldığını belirtti.

Şam'daki AA muhabirleri, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan ABD vatandaşı Timmerman'a, başkentin güneyindeki bir köy evinde ulaşmıştı.

Yaptığı açıklamada Timmerman, "7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındığını" söylemişti.

Timmerman, Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait "Filistin Şubesi" adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtmişti.

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