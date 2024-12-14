BIST 10.125
DOLAR 34,95
EURO 36,72
ALTIN 2.975,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

Aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedaviye alındı.

Abone ol

Merkez Palandöken ilçesinde bir apartmanın 3. katında ikamet eden Adem B. (51), eşi Gülseher B. (42), kızı Semanur B. (19) ile gelini Fatma B'nin (22) doğal gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aynı aileden 4 kişiyi olay yerindeki müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Binaya gelen doğal gaz ekipleri, tedbiren binanın gazını kesti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, kombi baca borusuna buz düşmesi sonucu borunun tıkandığını ve arızaya sebep verdiğini belirledi.

Hastanede tedavileri süren aile üyelerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Klavye delikanlısını gören var mı? Birileri Kılıçdaroğlu'na haber salsın Şam düştü Esad kaçtı!
Klavye delikanlısını gören var mı? Birileri Kılıçdaroğlu'na haber salsın Şam düştü Esad kaçtı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad'ın gidiş sürecini anlattı: Telefon ettiler, o akşam gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad'ın gidiş sürecini anlattı: Telefon ettiler, o akşam gitti
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapıldı
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapıldı
İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi
İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi
Ülke 6,4 büyüklüğünde depremle sallandı!
Ülke 6,4 büyüklüğünde depremle sallandı!
İstanbul'da 10 aylık bebeğin şüpheli ölümü!
İstanbul'da 10 aylık bebeğin şüpheli ölümü!
ABD, Suriye’de bulunan vatandaşı Timmerman’ı teslim aldı
ABD, Suriye’de bulunan vatandaşı Timmerman’ı teslim aldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar! 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar! 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu