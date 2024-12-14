Klavye delikanlısını gören var mı? Birileri Kılıçdaroğlu'na haber salsın Şam düştü Esad kaçtı!

Suriye’de 61 yıl süren Baas rejiminin çöküşü ve muhalif güçlerin başkent Şam’ı kontrol altına almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

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Erdoğan’ın o dönem dile getirdiği, “İnşallah Emevi Camii’nde namaz kılacağız” ifadeleri, rejimin sona ermesiyle birlikte sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tartışılmaya başlandı.

Öte yandan bugün OPTİMAR Araştırma Şirketi'nin Başkanı Hilmi Daşdemir, Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu oldu.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Hilmi Daşdemir birlikte değerlendirdi.

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