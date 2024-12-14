Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

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Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldığını bildirdi. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından tipi etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü. Vatandaşlar, araçların üzerindeki karları temizledi.

Soğuk nedeniyle bazı araçlar akü takviyesiyle çalıştırıldı. Vatandaşlardan Sinem Taşdemir, "Aniden kar yağdı, aracımı temizliyorum, artık kış geldi. Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

Bu arada kızıl tilki, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Akyaka ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.