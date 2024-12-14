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Namazı duyunca şirazeleri kayıyor! İbrahim Kalın CHP'li Ali Haydar Fırat'ı fena çıldırttı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sırasında Emevi Camii'nde namaz kılması CHP'li Ali Haydar Fırat'ı fena çıldırttı. Gazeteci Hadi Özışık, Ali Haydar Fırat'ın İbrahim Kalın ile ilgili açıklamasını ve gündemdeki diğer önemli gelişmeleri YouTube kanalında Hilmi Daşdemir ile beraber değerlendirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu. Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), Şam'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı, arabayla gezdirdi.

Habertürk ekranlarına konuk olan CHP’li Ali Haydar Fırat’a ‘MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam Emevi Camii'nde namaz kıldı. Bu ziyaret ne anlama geliyor?’ sorusu üzerine ‘MİT Başkanının görevi istihbarattır namaz kılmak değil.’ dedi.

Öte yandan bugün OPTİMAR Araştırma Şirketi'nin Başkanı Hilmi Daşdemir, Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu oldu.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Hilmi Daşdemir birlikte değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programını izlemek için tıklayın...

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