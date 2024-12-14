Çilli Bom'un bestekarı Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti
Şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti.Abone ol
Huzurevinde rahatsızlanması üzerine 10 gün önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçüközcan yaşamını yitirdi. Küçüközcan'ın cenazesi, Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü.
Kılınan cenaze namazının ardından Küçüközcan'ın naaşı, mezarlığın kimsesizler kısmına defnedildi.
Müzik kariyerinde birçok esere imza atan Kenan Küçüközcan, "Çilli Bom" şarkısıyla ünlenmişti.