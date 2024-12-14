BIST 10.125
DOLAR 34,95
EURO 36,72
ALTIN 2.975,32
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Çilli Bom'un bestekarı Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çilli Bom'un bestekarı Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

 Şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Huzurevinde rahatsızlanması üzerine 10 gün önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçüközcan yaşamını yitirdi. Küçüközcan'ın cenazesi,  Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Küçüközcan'ın naaşı, mezarlığın kimsesizler kısmına defnedildi.

Müzik kariyerinde birçok esere imza atan Kenan Küçüközcan, "Çilli Bom" şarkısıyla ünlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı
Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı
Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı
Namazı duyunca şirazeleri kayıyor! İbrahim Kalın CHP'li Ali Haydar Fırat'ı fena çıldırttı
Namazı duyunca şirazeleri kayıyor! İbrahim Kalın CHP'li Ali Haydar Fırat'ı fena çıldırttı
Hafter, Esad'ın devrildiğini duyunca şoka girdi
Hafter, Esad'ın devrildiğini duyunca şoka girdi
Aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi
Aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi
Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Klavye delikanlısını gören var mı? Birileri Kılıçdaroğlu'na haber salsın Şam düştü Esad kaçtı!
Klavye delikanlısını gören var mı? Birileri Kılıçdaroğlu'na haber salsın Şam düştü Esad kaçtı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad'ın gidiş sürecini anlattı: Telefon ettiler, o akşam gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad'ın gidiş sürecini anlattı: Telefon ettiler, o akşam gitti
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapıldı
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapıldı
İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi
İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi