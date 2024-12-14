Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azline ilişkin önerge kabul edildi! Sıkıyönetim ilan etmişti

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylanarak kabul edildi. Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı.

Abone ol

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanının "anayasaya ve yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle Ulusal Meclise sunulan azil önergesi oylandı.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, 85 milletvekilinin "hayır" oyuna karşı 204 "evet" oyuyla onaylandı. Oylamada 3 milletvekili çekimser kaldı, 8 oy geçersiz sayıldı.

Öte yandan Yoon'un görevden alınması için son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. Kararın Anayasa Mahkemesi'ne ulaşmasının ardından Yoon'un görevine geri dönmesine ya da görevden alınmasına karar verilecek.

Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı.

Azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenleyen mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyordu. Ulusal Meclisteki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Ulusal Mecliste benzer azil önergesi, 7 Aralık'ta PPP milletvekillerinin çoğunun oylamayı boykotu nedeniyle yeterli sayıya ulaşamayıp kabul edilmemişti. Yalnızca 3 PPP milletvekilinin önerge için oy kullandığı bildirilmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.