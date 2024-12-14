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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, futbolda şampiyonluğa uzanarak beşinci yıldızı formalarına takmak istediklerini söyledi. Özbek "Buradan bizi durdurmak isteyenlere duymak istemedikleri bir şey söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler." dedi.

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Futbol takımının hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılı sonuçlara imza attığını vurgulayan Özbek, "Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Başkaları gibi istatistikleri, rakamları kendi istediğimiz gibi yorumlayıp, kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son 2 haftada yaşanan gelişmeleri izlediklerini dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

"Özellikle futbolda Galatasaray'ın yeşil sahada gösterdiği performansı ve başarıyı engellemek için çeşitli mihraklardan akla hayale gelmeyecek davranışlar sergileniyor. Kulüp ve camia olarak bununla mücadele ediyoruz. Maçları herkes seyrediyor. Buradaki uygulamalar hepimizi, yönetimi, camiamızı, üyelerimizi ve taraftarlarımız üzmektedir. Özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmakta engelleyecek seviyede olamayacaktır. Bütün bu engelleri geçip Galatasaray'ı hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım, her şeyi yapıyoruz."

"Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler"

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri hatırlatan Özbek, "Geçen hafta çok net bir ifadede bulundum, 'Her kim Galatasaray'ın başarısına, emeğine, kazandığı puanlara el uzatırsa elini kırarım, göz koyarsa gözünü çıkarırım.' dedim. Bu söylemimin arkasındayım. Galatasaray örnek bir kulüptür, Türkiye'nin en büyük spor markasıdır. Mücadelemizi sahada yaparız, hak ettiğimiz puanlara da kimsenin göz koymasına tahammül edemeyiz, gereken müdahaleyi yaparız. Rekabet ettiğimiz ve özellikle önemli bir rakibimiz akla hayale gelmeyecek söylemlerle algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir." açıklamasını yaptı.

Net Global Sivasspor müsabakasında hakem yönetiminin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekleyen Özbek, şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili gereken müracaatları yaptık. Davranış biçimimiz, özellikle spor camiasında herhangi bir kaosun çıkmasına yönelik değil, tamamen bir hak arayışı, adalet arayışı çerçevesindedir. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbiri alarak futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyecektir. Kurumlarımız, Galatasaray olarak girdiğimiz bu mücadelede destek mesajları yayımladı. Destek olan bütün kurumlarımıza, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın birlik ve beraberliği böyle durumlarda ortaya çıkmıştır. Böyle büyük bir kulüp olmamızın temeli budur."

Galatasaray'ın başarısını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşı savaş verdiklerini de söyleyen Özbek, şöyle konuştu:

"Buradan bizi durdurmak isteyenlere duymak istemedikleri bir şey söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar, yine kazanacaklardır. Oynadığımız iyi futbolla herkesin takdirini kazanarak, adaleti de her zaman savunarak kazanacağız. Buna gönülden inanıyorum ve arkadaşlarımla beraber bu çabamızı sürdüreceğiz. Bu süreçte sizden tek bir ricam var. Bugüne kadar durduğunuz gibi bundan sonra da bu mücadelede bizim yanımızda olmanızdır. Bu destekle her mücadeleden başarıyla çıkarız. Galatasaray birlik olduğu sürece kimse karşısında duramaz."

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