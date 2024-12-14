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Eşinin izinsiz fotoğrafını paylaşan çiçekçiyi öldürmüştü! İşte istenen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşinin izinsiz fotoğrafını paylaşan çiçekçiyi öldürmüştü! İşte istenen ceza

 Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçiyi darbederek öldüren kişi hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Kepez ilçesinde 12 Ekim'de, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı darbederek öldüren Kıvanç Şensöz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, yabancı uyruklu eşiyle sosyal medya üzerinden çiçek satışı yaptığı belirtildi. Sanığın eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının maktul Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında kullanılması üzerine, sanığın 11 Ekim'de maktulü arayarak tehdit ettiği ifadelerine yer verildi.

Maktulün, sanığa hesabı kardeşinin yönettiğini söylediği ve telefonu kardeşi Firdevs Yıldırıcı'ya verdiği, müştekinin de fotoğrafları sileceğini şüpheliye söylediği halde sanığın tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Sanığın daha sonra olayın gerçekleştiği yerin sahibi ve maktulün dayısı Ali Okur'u arayarak maktulü döveceğini, öldüreceğini söylediği aktarılan iddianamede, maktul ile sanığın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Ali Okur'a ait çiçekçi deposunda buluştuğu ifade edildi.

Sanığın, hiç konuşmadan yüzüne yumruk atarak yere düşürdüğü maktulü, hareketsiz kalmasına rağmen yerde tekmelediği, kaldırıp yere vurduğu bilgilerine yer verilen iddianamede, Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırıcı'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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