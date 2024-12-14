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Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Mart ayından bu yana hastanede tedavisi devam eden Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

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İstanbul Beykoz'da yaşadığı evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi.

Acil bir operasyon geçiren ünlü oyuncu, tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle 1 Nisan'da yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Kadir İnanır, 4 Nisan'da taburcu edilmişti.

Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon sebebi ile yeniden yoğun bakıma kaldırılan İnanır'ın bu kez felç geçirip konuşamadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Evine dönen ünlü ismin son halini Süreç Film'in sahibi yakın arkadaşı Ali Gündoğdu paylaştı.

İnanır'ın hastane sonrası ilk görüntüsüne sosyal medyada; 'Geçmiş olsun', 'İyi gördük seni', 'Çok özlemişiz' gibi yorumlar yapıldı.

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