BIST 10.125
DOLAR 34,95
EURO 36,72
ALTIN 2.975,32
HABER /  SPOR

TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Bursaspor'a şort ve tribün isim sponsoru oldu.

Abone ol

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor ile TOGG arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, gazetecilere sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TOGG üst yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da katıldığı anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olması dileklerini ileten Fuat Tosyalı, "Gücünü milletimizden alan ve küresel vizyonla birleştiren bir şirket olarak bölgemizi, ekosistemimizi ve bölge insanımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle köklerimizin bulunduğu Bursa ilimizin spor kulübü Bursaspor'a sponsorluğumuzun da katkılarıyla üstün başarılar diliyorum." dedi.

TOGG ile yapılan anlaşmanın camiaya güç vereceğini belirten Başkan Enes Çelik de şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli yerli ve milli markası, önemli bir değeri TOGG ile şort ve tribün isim sponsorluğu anlaşmasını yapmak bizler için gurur verici ve güzel bir gelişme oldu. Bize moral oldu. Süper Lig yolunda, bu güzel gidişatımızda TOGG gibi bir markanın, böylesine güçlü bir markanın işbirliği inşallah hepimizi, camiamızı ciddi anlamda cesaretlendirdi. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyorum. Kulübümüze ve TOGG ailesine teşekkür ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti, Baas rejimi tamamen tarihe karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti, Baas rejimi tamamen tarihe karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
"İmar hakkı aktarımı" nedir? Bakanlık merak edilen soruları yanıtladı
"İmar hakkı aktarımı" nedir? Bakanlık merak edilen soruları yanıtladı
Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Eşinin izinsiz fotoğrafını paylaşan çiçekçiyi öldürmüştü! İşte istenen ceza
Eşinin izinsiz fotoğrafını paylaşan çiçekçiyi öldürmüştü! İşte istenen ceza
Bodrum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaklaşık 600 tavuk telef oldu
Bodrum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaklaşık 600 tavuk telef oldu
Ökkeş Kavak serbest bırakıldı iddiası! Başsavcılıktan açıklama
Ökkeş Kavak serbest bırakıldı iddiası! Başsavcılıktan açıklama
LC Waikiki, International Customer Experience Awards 2024’te birincilik ödülü kazandı!
LC Waikiki, International Customer Experience Awards 2024’te birincilik ödülü kazandı!
Kadıköy'de iş yerinde başlayan tartışma korkunç bitti!
Kadıköy'de iş yerinde başlayan tartışma korkunç bitti!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz
İBB acil durumlar için İHA satın alacak
İBB acil durumlar için İHA satın alacak