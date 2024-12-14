BIST 10.125
DOLAR 34,95
EURO 36,72
ALTIN 2.975,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 07 BCP 740 plakalı hafif ticari araç, Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası yakınlarında, karşı yönden gelen 42 EME 86 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, araçlarda bulunan Hamdullah K. (28) ile Mahmut D'nin (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Mehmet Yurttadur (27) ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Suriye'de tarihi gün! Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı Türk Bayrağı göndere çekildi
Suriye'de tarihi gün! Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı Türk Bayrağı göndere çekildi
Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı açıklaması
Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı açıklaması
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunan basınında
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunan basınında
TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu
TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti, Baas rejimi tamamen tarihe karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti, Baas rejimi tamamen tarihe karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
"İmar hakkı aktarımı" nedir? Bakanlık merak edilen soruları yanıtladı
"İmar hakkı aktarımı" nedir? Bakanlık merak edilen soruları yanıtladı
Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Eşinin izinsiz fotoğrafını paylaşan çiçekçiyi öldürmüştü! İşte istenen ceza
Eşinin izinsiz fotoğrafını paylaşan çiçekçiyi öldürmüştü! İşte istenen ceza