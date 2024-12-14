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Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"Suçu ve suçluyu övme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında verdiği konserde, Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle "suçu ve suçluyu övme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Pınar Aydınlar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Aydınlar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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