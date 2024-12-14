Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile gerçekleştirdiği röportaj nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Nevşin Mengü, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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13 Aralık tarihinde YouTube üzerinden canlı yayın yapan Mengü, YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile röportaj gerçekleştirdi.

Röportajın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, terörist Müslim ile röportaj yapan Mengü hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Gazeteci Nevşin Mengü, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savunması alınan Mengü, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde "yurt dışı çıkış yasaĞi" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.