Rizespor, sahasında Konyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Rizespor, 45. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Konyaspor, bu gole 53. dakikada Danijel Aleksic ile cevap verdi.

Rizespor'da golü atan Sowe, 9. dakikada penaltıyı değerlendiremedi. Sowe, vuruşunda kaleci Jakub Slowik'e takıldı.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 20

Bu sonucun ardından iki takım da 20 puana yükseldi.

Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gelecek haftayı BAY geçecek Konyaspor ise 5 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanına gidecek.