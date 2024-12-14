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Köşeye sıkışan terörist Mazlum Abdi'den 'Viyana' göndermesi!

Köşeye sıkışan terörist Mazlum Abdi'den 'Viyana' göndermesi!

Suriye'de muhaliflerin zaferinin ardından köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'nin terörist elebaşı Mazlum Abdi, Viyana kuşatmasını vurgulayarak AB ve ABD'den yardım diledi.

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Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin başlattığı yürüyüş Şam'ın ele geçirilmesiyle son buldu. 61 yıllık Baas rejimi çöktü, Beşar Esed Suriye'den kaçtı. Fırat'ın doğusuna 'çöken' terör örgütü PKK/YPG ise köşeye sıkıştı.

Türkiye'den büyük darbe yiyen terör örgütü PKK/YPG'nin terörist elebaşı Mazlum Abdi ise tehditler savurmaya devam ediyor.

Türkiye sınırında terörizme göz açtırmayan Türk ordusu ve SİHA'ları tarafından yoğun bombardıman altında olduklarını söyleyen terörist elebaşı Abdi, "Sürekli saldırı altındayız. Türk ordusu tarafından günde en az 80 SİHA saldırısı alıyoruz. Yoğun top atışları var. Bu durum bizi felç etti." demişti.

VİYANA GÖNDERMESİ İLE AB VE ABD'DEN YARDIM ÇAĞRISI!

Abdi yeni açıklamasında ise tehditlerini yineleyerek, "Aynel Arab'da tarihi bir direniş sergileyeceğiz. Tüm dostlarımızı bölgeye davet ediyoruz. Viyana kuşatmasından bu yana böyle bir gerçekliğe tanık olacaksınız." dedi.

Abdi, ABD'den yardım dilemeyi de her mesajında yineleyerek, "Umarız ABD, bölgelerimize yönelik bu saldırıları durdurmak için yeterli siyasi baskıyı uygular." diye konuşmuştu.

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