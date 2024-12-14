BIST 10.125
DOLAR 34,95
EURO 36,72
ALTIN 2.975,32
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın eşsiz tecrübesi ile tarihin doğru tarafında durduk

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın eşsiz tecrübesi ile tarihin doğru tarafında durduk

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır." açıklamasını yaptı.

"Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacak"

"Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır." diyen Sözcü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşsiz tecrübelerinin öneminin altını çizdi:

"Cumhurbaşkanımızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk.

Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk. "

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in saldırıları derhal durmalı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in saldırıları derhal durmalı
Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile bir araya geldi
Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile bir araya geldi
Reyhanlı saldırısının faili Cengiz Sertel yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili Cengiz Sertel yakalandı
Ticaret Bakanlığı: Restoran ve kafe işletmelerinin 'harcama limiti' dayatması denetleniyor
Ticaret Bakanlığı: Restoran ve kafe işletmelerinin 'harcama limiti' dayatması denetleniyor
Sivasspor, Bülent Uygun'la yollarını ayırdığını açıkladı
Sivasspor, Bülent Uygun'la yollarını ayırdığını açıkladı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Rizespor, sahasında Konyaspor'la berabere kaldı
Rizespor, sahasında Konyaspor'la berabere kaldı
Suriye tam olarak özgürlüğüne nasıl kavuşur? İşte Suriye'nin kurtuluş anahtarı
Suriye tam olarak özgürlüğüne nasıl kavuşur? İşte Suriye'nin kurtuluş anahtarı
Emeklilik sisteminde ilginç detay! Osmanlı, Avrupa'dan önce yapmış
Emeklilik sisteminde ilginç detay! Osmanlı, Avrupa'dan önce yapmış
Konya'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı
Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Suriye'de tarihi gün! Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı Türk Bayrağı göndere çekildi
Suriye'de tarihi gün! Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı Türk Bayrağı göndere çekildi