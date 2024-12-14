Fransız basınından Suriye analizi: Erdoğan her zamankinden daha kararlı

Türkiye'nin Suriye'de attığı adımlar tüm dünya tarafından dikkatle izlenirken, Fransız basınında yayımlanan bir analizde çarpıcı ifadelere yer verildi.

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Fransız haber sitesi ViralMag, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren bir analiz yayımladı. Steven Soarez'in kaleme aldığı yazıda, "Erdoğan'ın Orta Doğu'yu şekillendirme konusunda her zamankinden daha kararlı olduğu" vurgulandı ve "Türkiye’nin büyük oyunu daha yeni başlıyor" değerlendirmesine yer verildi.

Suriye'de Esed rejiminin ani çöküşü nedeniyle Orta Doğu'da kartların yeniden dağıtıldığının altını çizen Soarez, "Ve bu jeopolitik sarsıntıdan en büyük kazançlı çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Öznur Küçüker Sirene'nin aktardığına göre, yazıda yer alan değerlendirmelerden öne çıkan başlıklar şöyle:

ERDOĞAN İÇİN ALTIN FIRSAT

Esed'in ortadan kalkışı, Ankara’ya güney komşusunda doğrudan etkisini genişletmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, Türkiye, muhalefet saflarından çıkan yeni Suriye otoriteleriyle yakın temaslar sürdürüyor. Hedef: Türkiye’nin terörist olarak gördüğü Kürt güçlerini ortadan kaldırmak için kuzey Suriye’de büyük bir askeri operasyon düzenlemek adına onların onayını almak.

"KRİZİN EN BÜYÜK KAZANANI TÜRKİYE"

Suriye’nin ötesinde, Esed rejiminin çöküşü ve Türkiye’nin etkisinin artmasıyla Orta Doğu’nun tüm jeopolitik dengesi altüst olabilir. Esed'in geleneksel müttefiki olan İran, pozisyonunun ciddi şekilde zayıfladığını görüyor. Öte yandan, Esed'in bir diğer kilit destekçisi olan Rusya, stratejik çıkarlarını koruyabilmek için Suriye’deki yeni güçle uzlaşmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Bu krizin en büyük kazananı olarak Türkiye öne çıkıyor. Ancak Türkiye’nin bu yeni güç pozisyonu aynı zamanda önemli riskler ve ciddi zorluklar da barındırıyor.

"ERDOĞAN, HER ZAMANKİNDEN DAHA KARARLI"

Kesin olan bir şey var: Türkiye, Suriye krizinden tam anlamıyla faydalanarak bölgesel bir güç olarak konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Libya, Irak ve Doğu Akdeniz’deki müdahalelerinden sonra, Erdoğan, Orta Doğu’yu kendi vizyonuna göre şekillendirme konusunda her zamankinden daha kararlı görünüyor. Bölgeye bir Pax Turcica (Türk Barışı) mı geliyor?

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK OYUNU DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Bunu ancak zaman gösterecek. Ancak bir şey kesin: Artık tüm dikkatler Ankara’ya çevrilmiş durumda. Türkiye’nin Suriye’de atacağı her adım, uluslararası toplum tarafından büyük bir dikkatle izlenecek. Başlayan oyun oldukça riskli. Ancak Türkiye için potansiyel getiriler, Cumhurbaşkanı’nın cesaretine eşdeğer büyüklükte. Türkiye’nin büyük oyunu daha yeni başlıyor…"