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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ek işe başlıyor

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ek işe başlıyor

CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu saat 18.00'dan sonra ek iş yapacağını belirterek Behzat Ç. dizisinde oynayacağını açıkladı.

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31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den aday olan ve Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu T24’e çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Belediye başkanlığı öncesi oyunculuk yapan Beşikçioğlu, görev süresi boyunca da oyunculuk görevine devam edeceğini duyurdu. Beşikçioğlu'nun "oyunculuğa devam edeceğim" açıklaması kamuoyunda tartışma konusu oldu.

"BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER NASIL OLSA VAR"

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunda oynayacağını söyledi. Belediye Başkanlığının yanı sıra Behzat Ç.'de oyunculuğa nasıl devam edeceği sorulan Beşikçioğlu, belediyede başkan yardımcılıkları ve müdürlükler olduğunu belirterek kendisine çok ihtiyaç duyulmadığını ima etti. Beşikçioğlu "18.00’dan sonra sabaha kadar vaktimiz var. Nihayetinde koskoca bir yapı var. Başkan yardımcıları var, başkan yardımcılıklarının altında müdürlükler var, bu sistem zaten kurulu. Çok zor olacağını zannetmiyorum. Ama bu endişe çok normal sistemi bilmediğiniz için ister istemez bu soruyu soruyor insanlar." ifadelerini kullandı. 

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