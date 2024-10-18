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Hizbullah'tan ve Yemen'deki Husiler'den Hamas lideri Sinvar için taziye mesajı

Hizbullah'tan ve Yemen'deki Husiler'den Hamas lideri Sinvar için taziye mesajı

Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen'deki Husiler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında şehit edilmesi nedeniyle övgü dolu taziye mesajları paylaştı.

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Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa Tufanı'nın lideri, Hamas Siyasi Büro Başkanı mücahit kardeşimiz Yahya Sinvar'ın şehadeti dolayısıyla en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sinvar'ın ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunan Hizbullah, Sinvar'ın İsmail Heniyye'nin "emanetini ve liderlik meşalesini taşıdığını" ve "Amerikan projesine ve Siyonist işgale karşı durduğunu" vurguladı.

Yemen'deki Husilerin Yüksek Siyasi Konseyinden Sinvar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada ise "Onun temiz kanı Filistin'deki mücahitlerin azim ve kararlılığını artırarak Siyonistleri ateşiyle yakacaktır" denildi.

"Cihat ve fedakarlık dolu bir hayatın ardından, büyük mücahit ve lider Yahya Sinvar'ın şehadet haberini büyük bir gurur ve şerefle aldık" övgüsünde bulunan Husiler, Sinvar'ın "Filistin direnişinin ön saflarında yer aldığını" hatırlattı.

İsrail ordusu, dün Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyururken, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de bugün Sinvar'ın öldüğünü doğruladı.

Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

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