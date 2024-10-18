BIST 8.794
DOLAR 34,25
EURO 37,24
ALTIN 2.990,58
HABER /  DÜNYA

Dışişleri Bakanı Israel Katz'dan alçak Erdoğan paylaşımı!

Dışişleri Bakanı Israel Katz'dan alçak Erdoğan paylaşımı!

Bebek katili İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Abone ol

Eli kanlı Tel Aviv yönetiminin Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak skandala imza attı. 

BEBEK KATİLİ İSRAİL'DEN HADSİZ PAYLAŞIM

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 42 bin 500 çıktığı kaydedilirken katledilen sivillerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu duyurulmuştu. 

TÜRKÇE PAYLAŞIMLA ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Katz Türkçe yaptığı paylaşımda şehit komutan Sinvar'ın naaşının karesi ile "Erdoğan tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al." ifadelerini kullandı.

CESETLER ENKAZ ALTINDA

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'i durdurmak için etkili bir adım...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'i durdurmak için etkili bir adım...
AK Parti'den İsrailli bakana: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir!
AK Parti'den İsrailli bakana: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir!
TALAY geliyor! İlk kez ortaya çıkacak
TALAY geliyor! İlk kez ortaya çıkacak
Meteoroloji haritayı paylaştı! 53 yıldır böylesi görülmedi
Meteoroloji haritayı paylaştı! 53 yıldır böylesi görülmedi
Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaştığı için yumruklamıştı! O çiçekçi...
Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaştığı için yumruklamıştı! O çiçekçi...
İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da ders saatleri kısaldı
İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da ders saatleri kısaldı
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan terör örgütü üyeliği itirafı! Hapis yatmış!
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan terör örgütü üyeliği itirafı! Hapis yatmış!
İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
İsrail'in 378 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail uyarısı: Savaş bölgeye yayılabilir
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail uyarısı: Savaş bölgeye yayılabilir
Alanya'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Alanya'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu için cenaze töreni düzenlendi
Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu için cenaze töreni düzenlendi