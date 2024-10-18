Dışişleri Bakanı Israel Katz'dan alçak Erdoğan paylaşımı!

Bebek katili İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

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Eli kanlı Tel Aviv yönetiminin Dışişleri Bakanı Israel Katz sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak skandala imza attı.

BEBEK KATİLİ İSRAİL'DEN HADSİZ PAYLAŞIM

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 42 bin 500 çıktığı kaydedilirken katledilen sivillerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu duyurulmuştu.

TÜRKÇE PAYLAŞIMLA ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Katz Türkçe yaptığı paylaşımda şehit komutan Sinvar'ın naaşının karesi ile "Erdoğan tecavüzcü ve katil arkadaşın Sinvar’ı geri al." ifadelerini kullandı.

CESETLER ENKAZ ALTINDA

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.