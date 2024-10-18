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'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin 22 kişi tutuklandı

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin 22 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandığını duyurdu.

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Türkiye'yi derinden sarsan 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın 21.05.2023 tarihinde başlatıldığına dikkat çeken Bakan Tunç, "Bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır" dedi.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

İstanbul'da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır.

47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5'i tutuklanmış ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

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