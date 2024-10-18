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Yusuf Tekin'den Kabine değişikliği açıklaması

Yusuf Tekin'den Kabine değişikliği açıklaması

Bazı temaslar için Erzurum'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kabine değişikliğine ilişkin konuştu. "Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor" diyen Tekin "Ben beklemiyorum demiyorum çünkü ben kesin konuşmayı sevmem. Takdir diyelim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından Ankara kulisleri hareketlendi.

Geniş çaplı bir değişiklik beklenmese de, kulislerde pek çok isim konuşuluyor ve olası bakan adayları AK Partililer arasında değerlendirmeye alınıyor.

YUSUF TEKİN ERZURUM'DA KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış töreni için bulunduğu Erzurum'da bir dizi inceleme ve açılışa katıldı.

Bakan Tekin, Öğretmenevi'nde AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"TAKDİR DİYELİM"

Basın toplantısında Kabine değişikliği sorusuna yanıt veren Bakan Tekin, "Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor ama takdir diyelim" ifadelerini kullandı.

"1989'DAN BERİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA HUKUKUMUZ VAR"

Kabine değişikliğinde yeniden görev alıp almayacağı sorusu üzerine Bakan Tekin şunları söyledi:

Ben, Cumhurbaşkanımızla yeni tanışmıyorum. 13 yaşındayken siyasete başladım, 1989’dan beri Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz var. Bizim Cumhurbaşkanımızla olan hukukumuz bana bir makam tevdi etmesiyle etmemesiyle alakalı değil. Şu anda da hukukumuz hiç bozulmadı. Yaptıklarımla ilgili herhangi bir olumsuzluk ya da herhangi bir kötü görüşü de olmadı. Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor ama öyle iki aşırı uç ki, bir kısmı yeri sağlam adam diyor. Ben beklemiyorum demiyorum. Çünkü ben kesin konuşmayı sevmem. Takdir diyelim.

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