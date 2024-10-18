Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek sözler

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada yenidoğan çetesi skandalına dair açıklamasını alıntılayarak sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, 'Lanet olsun sana ve kurduğun düzene. En hafif tabiri ile Allah belanı versin' ifadelerini kullandı.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyadaki yenidoğan çetesi skandalı ile ilgili paylaşımını alıntılayarak çok sert ifadeler kullandı.

'Lanet olsun sana ve kurduğun düzene'

Kılıçdaroğlu, X'te Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Lanet olsun sana ve kurduğun düzene... 5'li çeteler eliyle milletin parasına, uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu.

Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu…

Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘’Allah belanı versin!’’

Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."

Lanet olsun sana ve kurduğun düzene…



5'li çeteler eliyle milletin parasına,

Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize,

Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu.… https://t.co/PEauZ8p6If — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 18, 2024

Erdoğan ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun alıntıladığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye’nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar. Türkiye’yi kalkındırma mücadelemizde 22 yıl boyunca pek çok engelle, çok çeşitli zorluklarla karşılaştık. Biz köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika inşa ederken; sondajlarla petrol, doğal gaz ararken; yılların ihmallerini ortadan kaldırırken muhalefetin ve belli çevrelerin neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Öyle trajikomik durumlarla karşılaştık ki… “Millet yol mu yiyecek” diyen vizyonsuzları mı ararsınız, Gazi Mustafa Kemal’i bahane edip ülkemizin dünyada ilk 3’e girdiği İHA ve SİHA’larına saldıranları mı ararsınız, “iktidara geldiğimizde savunma sanayisi projelerine dokunacağız” diyenleri mi ararsınız?.. Velhasıl iktidara muhalefet etmeyi sermaye ve yatırım düşmanlığına dönüştüren zihniyetin her çeşidine şahit olduk. 21’inci yüzyıl Türkiye’sine asla yakışmayan bu arkaik zihniyetin, 13 seçim yenilgisi sonrasında, bizzat partileri tarafından Türk siyasetinden perte çıkarılmasını ülkemizin kalkınma yolculuğu adına, Türkiye’nin aydınlık geleceği adına fevkalade önemli buluyoruz. Eskiden olduğu gibi ülkemizin siyasetini zehirlemeyi, milletimizi birbirine düşürmeyi başaramayacaklar. 85 milyonun arasına öfke ve nefret duvarları öremeyecekler. Allah’ın izniyle biz de bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Bizim tek bir derdimiz var, o da bu ülkeye aşkla hizmet etmek. Bizim tek bir gayemiz var, o da insanımızın hayır duasını almak. Bizim tek bir hedefimiz var, o da Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek. Bunun dışında hiçbir derdimiz, hedefimiz, endişemiz yoktur.