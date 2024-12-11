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Bir ilimizde 7 günlük yasak kararı! Bu geceden itibaren başlıyor

Bir ilimizde 7 günlük yasak kararı! Bu geceden itibaren başlıyor

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüş vb. etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

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Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde alınan yeni güvenlik önlemleri kapsamında 7 gün boyunca şehirdeki tüm gösteri, yürüyüş vb. etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

7 GÜNLÜK YASAK KARARI

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve destek çalışmaları gibi etkinlikler, 7 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır." denildi.

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