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Edin Dzeko: Bizim için zor bir akşam oldu

Edin Dzeko: Bizim için zor bir akşam oldu

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko, 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao maçının ardından "Maalesef bizim için çok zor bir akşam oldu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ve Athletic Bilbao, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaştı.

Athletic Bilbao, 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR AKŞAM OLDU"

Mağlubiyeti değerlendiren Dzeko, şunları dedi:

Bana göre bir neden bulması zor. Maalesef bizim için çok zor bir akşam oldu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Ama bu turnuva, kendi performansımıza bağlı olan bir şey. Oynayacağımız iki maç var. Şu an için her şey mümkün.

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Başakşehir maçını işaret eden Dzeko, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle buraya gelip konuşmak, röportaj vermek normal bir şey. Çünkü kaybettiğinizde yüzünüzü gösterebilmelisiniz. Kazandığınızda konuşması kolay oluyor. Tabii ki zor bir gece geçiriyoruz. Özellikle bu mağlubiyetten sonra birliktelik çok önemli. Bizler birlikte kazanıyor ve kaybediyoruz. Aldığımız iki mağlubiyet bizim için zor. Bunların yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. 4 gün sonra bir maçımız var. Orada gerçek performansımızı göstermek mecburiyetindeyiz.

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