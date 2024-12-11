BIST 10.058
DOLAR 34,87
EURO 36,62
ALTIN 3.043,08
HABER /  DÜNYA

Esad'ın Rusya'ya kaçışının detayları: 20 lüks daire satın aldı

Esad'ın Rusya'ya kaçışının detayları: 20 lüks daire satın aldı

Muhaliflerin rejimi çökertmesinin ardından Rusya'ya kaçtığı öğrenilen Beşar Esad'ın, Moskova'da 30 milyon sterline "en az" 20 lüks daire aldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Hafız Esad'ın darbeyle Suriye'de kurduğu kanlı rejim, muhaliflerin birleşerek başlattığı devrimle birlikte yerle bir oldu.

Şam'da kontrolü ele geçiren muhalifler zafer ilan ederken Beşar Esad'ın, sarayından kaçtığı öğrenildi.

Esad'ın nerede saklandığının belirlenemediği süreçte Suriye rejiminin eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye, kanlı rejim hükümdarının ülkesinden tam 135 milyar dolar kaçırdığını açıklamıştı.

RUSYA'YA KAÇTI

Bu gelişmelerin ardından Esad ve ailesinin, Rusya'da sığınmacı olduğu açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad'a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğunu duyurdu.

30 MİLYON STERLİNE 20 LÜKS DAİRE SATIN ALDI

Rusya'da mülteci olan Esad ve ailesinin ülkelerinden kaçırdıkları 135 milyar dolarla Rusya'da yaptığı ilk konut alışverişi ortaya çıktı.

Esad Ailesi'nin, Moskova'nın göz alıcı gökdelen bölgesinde bulunan Başkentler Şehri kompleksinde 30 milyon sterline en az 20 lüks daire satın aldığı bildirildi.

"ESAD GÜVENDE"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'de yaşananlara ve Esad'ın Rusya'ya kaçmasına ilişkin ilk kez resmi açıklama yaptı.

Esad'ın 'mümkün olan en güvenli şekilde' Moskova'ya nakledildiğinin altını çizen Ryabkov, "Esad güvende ve bu, Rusya'nın böylesine olağanüstü bir durumda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor." dedi.

ESAD'IN YARGILANMASINA İZİN VERMEYECEKLER

'Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmeye taraf değildir' ifadelerini kullanan Ryabkov, insan hakları grupları tarafından savaş suçlarıyla, sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanan çöken rejimin liderini yargılanmak üzere teslim etmeyi reddettiklerini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Suriye ile ilgili 'Türkiye' açıklaması!
Rusya'dan Suriye ile ilgili 'Türkiye' açıklaması!
Süper Lig'de Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Kübra Par'dan Nagehan Alçı’ya 'başörtüsü' göndermesi
Kübra Par'dan Nagehan Alçı’ya 'başörtüsü' göndermesi
Fenerbahçe - Athletic Bilbao / Canlı
Fenerbahçe - Athletic Bilbao / Canlı
Suriye'nin başkenti Şam'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Suriye'nin başkenti Şam'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Taliban'ın Mülteciler Bakanı Kabil'de öldürüldü!
Taliban'ın Mülteciler Bakanı Kabil'de öldürüldü!
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
Colani Batı'ya seslendi: Korkulacak bir şey yok
Colani Batı'ya seslendi: Korkulacak bir şey yok
Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı
Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı
Malmö teknik direktörü Galatasaray ile Beşiktaş'ı kıyasladı! "Kazanmamız için..."
Malmö teknik direktörü Galatasaray ile Beşiktaş'ı kıyasladı! "Kazanmamız için..."
Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacaklarını duyurdu
Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacaklarını duyurdu
İmamoğlu’nu trolleyen 'Atatürk sözü'nün üreticisi konuştu gerekçesini açıkladı
İmamoğlu’nu trolleyen 'Atatürk sözü'nün üreticisi konuştu gerekçesini açıkladı