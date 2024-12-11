BIST 10.064
DOLAR 34,87
EURO 36,64
ALTIN 3.028,83
HABER /  GÜNCEL

Kübra Par'dan Nagehan Alçı’ya 'başörtüsü' göndermesi

Kübra Par'dan Nagehan Alçı’ya 'başörtüsü' göndermesi

Suriye'den sıcak gelişmeleri aktaran Türk gazeteciler gündemdeyken, Habertürk yayınına başörtüsüyle bağlanan Nagehan Alçı sosyal medyada tartışma yarattı. Aynı bölgede bulunan Kübra Par ise sosyal medya paylaşımında, başörtüsüyle ilgili bir zorlamaya maruz kalmadığını ve HTŞ mensuplarıyla görüştüğünü belirterek, Alçı'ya göndermede bulundu.

Abone ol

Suriye’de yaşanan gelişmeler dünyanın gündeminde geniş yer tutmaya devam ediyor. Türk gazetecilerde sıcak bölgede yaşananları aktarmaya devam ediyor. Ana akım kanalları bölgeden canlı bağlantılar yapmaya devam ederken, Nagehan Alçı dün Habertürk yayınına bağlandığı sırada başına örttüğü örtü ile dikkat çekti. Nagehan Alçı’nın o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Kübra Par’dan Nagehan Alçı’ya gönderme

Bölgedeki bir diğer gazeteci Kübra Par ise bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Par, “3 gündür Suriye’deyim, kimse bana başını ört falan demedi. Burada pek çok açık kadın var. Dün bir dondurmacıda HTŞ’liler ile yarım saat konuştum, biz kimsenin inancına karışmayacağız diyorlar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kübra Par’ın paylaşımının devamındaki “Diğer kadın meslektaşlarım ne yaşadı bilemiyorum, X’e 3 gündür giremedim zaten” sözleri de Nagehan Alçı’ya gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım:

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Athletic Bilbao / Kadrolar açıklandı
Fenerbahçe - Athletic Bilbao / Kadrolar açıklandı
Suriye'nin başkenti Şam'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Suriye'nin başkenti Şam'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Taliban'ın Mülteciler Bakanı Kabil'de öldürüldü!
Taliban'ın Mülteciler Bakanı Kabil'de öldürüldü!
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
Colani Batı'ya seslendi: Korkulacak bir şey yok
Colani Batı'ya seslendi: Korkulacak bir şey yok
Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı
Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı
Malmö teknik direktörü Galatasaray ile Beşiktaş'ı kıyasladı! "Kazanmamız için..."
Malmö teknik direktörü Galatasaray ile Beşiktaş'ı kıyasladı! "Kazanmamız için..."
Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacaklarını duyurdu
Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacaklarını duyurdu
İmamoğlu’nu trolleyen 'Atatürk sözü'nün üreticisi konuştu gerekçesini açıkladı
İmamoğlu’nu trolleyen 'Atatürk sözü'nün üreticisi konuştu gerekçesini açıkladı
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya cevap: Haddini bilecek
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya cevap: Haddini bilecek
Suriye'de esir tutulan Manisalı genç ailesine kavuştu: 45 kişilik koğuşta 95 kişi vardı
Suriye'de esir tutulan Manisalı genç ailesine kavuştu: 45 kişilik koğuşta 95 kişi vardı
Afganistan'da bakanlık binasında intihar saldırısı: Bakan Vekili Hakkani öldü
Afganistan'da bakanlık binasında intihar saldırısı: Bakan Vekili Hakkani öldü