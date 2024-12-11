Kübra Par'dan Nagehan Alçı’ya 'başörtüsü' göndermesi

Suriye'den sıcak gelişmeleri aktaran Türk gazeteciler gündemdeyken, Habertürk yayınına başörtüsüyle bağlanan Nagehan Alçı sosyal medyada tartışma yarattı. Aynı bölgede bulunan Kübra Par ise sosyal medya paylaşımında, başörtüsüyle ilgili bir zorlamaya maruz kalmadığını ve HTŞ mensuplarıyla görüştüğünü belirterek, Alçı'ya göndermede bulundu.

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Suriye’de yaşanan gelişmeler dünyanın gündeminde geniş yer tutmaya devam ediyor. Türk gazetecilerde sıcak bölgede yaşananları aktarmaya devam ediyor. Ana akım kanalları bölgeden canlı bağlantılar yapmaya devam ederken, Nagehan Alçı dün Habertürk yayınına bağlandığı sırada başına örttüğü örtü ile dikkat çekti. Nagehan Alçı’nın o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Kübra Par’dan Nagehan Alçı’ya gönderme

Bölgedeki bir diğer gazeteci Kübra Par ise bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Par, “3 gündür Suriye’deyim, kimse bana başını ört falan demedi. Burada pek çok açık kadın var. Dün bir dondurmacıda HTŞ’liler ile yarım saat konuştum, biz kimsenin inancına karışmayacağız diyorlar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kübra Par’ın paylaşımının devamındaki “Diğer kadın meslektaşlarım ne yaşadı bilemiyorum, X’e 3 gündür giremedim zaten” sözleri de Nagehan Alçı’ya gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım: