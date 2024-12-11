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AK Partili başkandan üzer haber geldi! Yoğun bakıma alındı

AK Partili başkandan üzer haber geldi! Yoğun bakıma alındı

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan AK Parti'li başkan yoğun bakıma alındı.

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Sinop​ Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'dan üzen haber geldi. Kendine ait iş yerinde kaza geçiren Mehmet Uzun hastanelik oldu.

Beyin kanaması geçirdi

AK Parti'li başkan Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Uzun'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Uzun'un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Sağlık durumu nasıl?

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'un geçirdiği kazaya ilişkin Sinop Belediyesi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçirdiği bir kaza sonucu beyin kanaması geçirerek Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıkla görevine dönmesini temenni ediyoruz."

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