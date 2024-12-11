Gazze'de can kaybı 44 bin 805'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 805'e, yaralananların sayısı ise 106 bin 257'ye yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 14 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 96 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 44 bin 805'e, yaralananların sayısının ise 106 bin 257'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.