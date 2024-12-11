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İngiltere Başbakanı 53 yıl sonra Güney Kıbrıs'a gitti

İngiltere Başbakanı 53 yıl sonra Güney Kıbrıs'a gitti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer dün Güney Kıbrıs'ı ziyaret etti. 53 yıl sonra gerçekleşen ziyarette Starmer, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü. İngiltere Başbakanı'nın adanın diğer yarısında diplomatik temaslarda bulunmaması KKTC tarafından tepkiyle karşılandı. Garantör ülke olan İngiltere'nin "eşit muamele" etmesi gerektiği hatırlatıldı, Starmer'in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da görüşmesi talep edildi.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 53 yıl aranın ardından Güney Kıbrıs'a gitti. Dün öncelikle Kraliyet Hava Kuvvetleri istasyonu'na (RAF Base) ulaşan Starmer, daha sonra Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ile İsrail'in saldırdığı Lübnan ve Gazze'deki son durum ele alındı. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride güvenlik, savunma, eğitim, kültür, ekonomi, yatırımlar, ticaret, enerji ve göç alanlarındaki iş birliklerine yer verildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis. İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) misyonu gereği ada üzerinde garantör ülke olarak varlık gösteriyor. Hristodulidis, İngiltere'nin "Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin yeniden başlatılmasında özel bir rol oynaması gerektiğini" savundu.

İngiltere Başbakanı'nın adaya geldiği halde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile diplomatik temas kurmaması, garantör ülke olması nedeniyle KKTC tarafında tepkiyle karşılandı.

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