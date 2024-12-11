Mısır, İsrail'in Suriye sınırındaki girişimini 'işgal' olarak nitelendirip reddetti

Mısır, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyİ ele geçirme girişimini, "işgal" olarak nitelendirerek reddettiğini bildirdi.

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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le telefonda görüştü.

Ülkesinin, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi ele geçirme girişimini reddettiğini belirten Abdulati, bunu "işgal" olarak nitelendirdi.

Abdulati'nin "Bu harekatlar, Suriye topraklarının apaçık işgali ve uluslararası hukukun ihlalidir. Uluslararası toplumun, Suriye devletine yönelik bu saldırıya son verilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin, Suriye devletinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki sabit ve destekleyici tutumunu vurguladı.

Mısır ve ABD dışişleri bakanlarının görüşmede, Suriyeli herhangi bir oluşum ya da tarafın dışlanmayacağını ve Suriye'de istikrarın yolunu açacak kapsamlı siyasi sürecin inşa edilmesinin önemi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.