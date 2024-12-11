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Şam'a 25 kilometre yaklaşan İsrail tankları görüntülendi

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Şam'a 25 kilometre yaklaşan İsrail tankları görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA), Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırarak Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kentini işgal eden İsrail'in buradaki tanklarını görüntüledi.

Şam'a 25 kilometre yaklaşan İsrail tankları görüntülendi

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, dün Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

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Şam'a 25 kilometre yaklaşan İsrail tankları görüntülendi

Sahadaki AA ekiplerinin kaydettiği çekimlerde, Kuneytra sokaklarında mevzilenen İsrail tankları görülüyor.

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Şam'a 25 kilometre yaklaşan İsrail tankları görüntülendi

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

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Şam'a 25 kilometre yaklaşan İsrail tankları görüntülendi

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

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