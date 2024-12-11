Suriye'deki işgalini gittikçe artıran İsrail'in esas planını İlber Ortaylı açıkladı!

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsrail'in Suriye'deki işgalini genişletmesiyle ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Ortaylı "İsrail, Golan'ı alarak gıda problemini çözmüştü. Şimdi su kaynakları için ABD ile birlikte Fırat-Dicle havzasının kontrolüne göz koyuyor" dedi.

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İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Muhabbet Kralı programında İsrail'in Suriye'deki işgali hakkında konuştu. İsrail'in su kaynakları için ABD ile birlikte Fırat-Dicle havzasının kontrolüne göz koyduğunun altını çizen Ortaylı, şunları söyledi:

Golan Tepeleri'yle İsrail gıda meselesini halletti. Yani günlük etini, sütünü, su da önemli tabii. Su hep, herkes için her zaman önemli ve susuz çözülmez. Yani İsrail'in en büyük hatalarından biri de su meselesini kendi kendinin çözeceğine inanması.

Bu mümkün değil ve şimdi su kaynakları üzerinde maalesef Amerika ile birlikte başkaları da var işin içinde ama bu blok, Türkiye'deki asıl Fırat-Dicle hafızasının kontrolüne göz koyuyorlar. Bu çok açık görünen bir şey, bu yanlış.

Şöyle bir o levha var; o katiyen bir teatralite değil. Çıktığı zaman oraya çıkan komutanın sözünü yazıyor. Böyle koymuşlar aşağıda iki üç tane Kibbutz var, kurulmuş köy. Buralardan tabii Golan'dan atılan herhangi bir menzil, yani doğru dürüst askerlik olsa herhangi bir topun menzili kolayca orayı buluyor. Diyor ki komutan 'Buradan baktığımda ne kadar büyük olduğunuzu anlıyorum.' Yani bu ne demek? Sizi alenen ateşin ağzında tutmuşuz bunca zaman. Şimdi bir daha tutmayız demek, kaldılar. Şimdi buraya çıktı, bu buradan buraya geliyor diyor. Bu küçük bir emperyalist paradoks. Bu sefer dibine iniyor. Şam'a kadar da inersin. Şamdan sonra bilmem artık, Şam'ın şekeri yani.