Çöpe atılmış 11 yavru köpek bulundu: Poşete koyup ağzını bağlamışlar

Sancaktepe’de çöp konteynerinden gelen sesleri duyan Ayşe Karlangıç, ağzı sıkıca bağlanmış bir poşet içinde 11 yavru köpek buldu. Dördü telef olan köpeklerden yedisi hayatta kalmak için mücadele ederken, Karlangıç’ın çabası hayvanseverlerden büyük takdir topladı.

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Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Sima Sokak’ta yaşanan olay, insanlık adına hem bir utanç hem de bir umut hikayesi olarak kayıtlara geçti. Çöp atmak için evinden çıkan Ayşe Karlangıç, konteynerden gelen tuhaf sesleri duyunca duraksadı. Seslerin kaynağını bulmak için harekete geçen Karlangıç, ağzı sıkıca bağlanmış bir market poşetini fark etti. Poşette, göbek bağları hâlâ üzerlerinde olan 11 yavru köpek vardı.

Köpeklerden dördü hayatını kaybetmişti. Hayatta kalan yedi yavru ise baygın halde bulunuyordu. Karlangıç, zaman kaybetmeden köpekleri evine götürerek ısınmaları için kalorifer peteğinin yanına koydu ve saç kurutma makinesiyle onları ısıtmaya çalıştı. Ayrıca, pet shoptan aldığı süt ve mamayla yavru köpeklerin beslenmesini sağladı.