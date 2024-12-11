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Muğla'da yasak aşk cinayeti: 4 sanık için istenen ceza belli oldu! İnternet aramaları iddianamede yer aldı

Muğla'da yasak aşk cinayeti: 4 sanık için istenen ceza belli oldu! İnternet aramaları iddianamede yer aldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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İlçede 13 Mayıs'ta cesedi bulunan Şaban A'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şaban A'nın eski eşi Emine K. ile arkadaşı Burhanettin Ö'nün birlikte kaçmak için engel gördükleri Şaban A'yı öldürmek için daha önce başka planlar yaptıkları belirtildi.

Emine K. ile Burhanettin Ö'nün telefonlarında inceleme yapıldığı aktarılan iddianamede, sanıkların, olay sonrası "cesedin kaç günde çürüyeceği", "cesedin sülfürik asitle yok edileceği", "cesette parmak izinin ne kadar süre kalacağı" gibi internette arama yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Sanıkların cinayetin ardından Şaban A'nın banka hesaplarından 36 bin lirayı Emine K'nin hesabına aktardığı, cebindeki 1250 lirayı aldıkları, bu şekilde "kişinin ölmesinden faydalanarak hırsızlık" suçunu işledikleri ifadelerine yer verildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A, arkadaşı Burhanettin Ö. ile tutuksuz yargılanan kayınvalidesi Durkadın K. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca Emine K. ile Burhanettin Ö'nün "kişinin ölmesinden faydalanarak hırsızlık" suçundan da cezalandırılmaları talep edildi.

Olay: Seydikemer'de kaybolan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış ve Şaban A'nın cesedi, 13 Mayıs'ta Sarıyer mevkisinde bulunmuştu. Olayla ilgili Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A, Mehmet A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K. gözaltına alınmıştı.

Emine K, Mert A. ve Burhanettin Ö. 17 Mayıs'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, Durkadın K. ile Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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