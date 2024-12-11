Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Sıcaklık sıfırın altında 17 derece ölçüldü

Erzurum'un Tekman ilçesi, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Tekman'ı, sıfırın altında 16,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi Yavuzlar köyü takip etti.

Erzurum'da 3 gündür devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda örttü. Ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.