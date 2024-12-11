BIST 10.166
DOLAR 34,87
EURO 36,64
ALTIN 3.017,28
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Sıcaklık sıfırın altında 17 derece ölçüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Sıcaklık sıfırın altında 17 derece ölçüldü

 Erzurum'un Tekman ilçesi, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Tekman'ı, sıfırın altında 16,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi Yavuzlar köyü takip etti.

Erzurum'da 3 gündür devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda örttü. Ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Kuveyt Türk sektöre yön verecek yeni bir hizmeti başlattı
Kuveyt Türk sektöre yön verecek yeni bir hizmeti başlattı
Rojin Kabaiş soruşturmasında olay detay! 2 farklı erkek DNA'sı tespit edildi
Rojin Kabaiş soruşturmasında olay detay! 2 farklı erkek DNA'sı tespit edildi
81 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü! Yakınları fark etti
81 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü! Yakınları fark etti
'Tiktok dansözü' lafı çıldırttı! Ümit Özat o isme küfürlü yanıt verdi: İspatlamazsan...
'Tiktok dansözü' lafı çıldırttı! Ümit Özat o isme küfürlü yanıt verdi: İspatlamazsan...
Fatih'te 4 katlı binada yangın çıktı
Fatih'te 4 katlı binada yangın çıktı
AYM'den 2 siyasi parti için dikkat çeken karar
AYM'den 2 siyasi parti için dikkat çeken karar
İstanbul'da bir koca dehşet saçtı! Eşini öldürüp üvey oğlunu yaraladı meğer 1 ay önce...
İstanbul'da bir koca dehşet saçtı! Eşini öldürüp üvey oğlunu yaraladı meğer 1 ay önce...
Esed’in kaçarken İsrail’e verdiği listede ne var? Abdulkadir Selvi yazdı
Esed’in kaçarken İsrail’e verdiği listede ne var? Abdulkadir Selvi yazdı
Boğaz'ın simgesi satılıyor: Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibi bakın kimmiş
Boğaz'ın simgesi satılıyor: Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibi bakın kimmiş
ABD’li Generalden Suriye’de dikkat çeken adım! Terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti
ABD’li Generalden Suriye’de dikkat çeken adım! Terör örgütü PKK/YPG’yi ziyaret etti