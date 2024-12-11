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Boğaz'ın simgesi satılıyor: Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibi bakın kimmiş

Boğaz'ın simgesi satılıyor: Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibi bakın kimmiş

İstanbul Boğazı'ndaki simge yalılardan biri olan Beykoz'daki Feyyaz Tokar Yalısı satışa çıkarıldı. Yalı için istenen bedel tam tamına 45 milyon dolar... 2024 yılında satın alma opsiyonuyla aylık kira bedeli olan 120 bin doları bir yıllık peşin ödeyen Hamdi Ulukaya'nın yalıyı satın almak için harekete geçtiği öğrenildi.

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Boğaz'ın simgesi Feyyaz Tokar Yalısı bir kez daha satışa çıktı. Forbes’e göre serveti 2023 itibarı ile 2.3 milyar dolar olan Hamdi Ulukaya, İstanbul Boğazı’nın en görkemli yapılarından olan yalıyı satın almak için harekete geçti.

Senenin başında satın alma opsiyonu ile yalıyı kiralayan ve aylık 120 bin dolar ödeyen iş insanı, satış işlemlerini başlattı.

Günaydın'dan Ömer Karahan’ın haberine göre, ABD’deki ünlü Chobani yoğurtlarının sahibi Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı için tam tamına 45 milyon dolar ödeyecek.

Yalı, 2012’de ABD’de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmış , Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından da bir dönem kiralanmıştı.

Kaynak: Günaydın-Ömer Karahan

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